Все станции метро открыты в Минске

Источник материала: ОНТ

Все станции минского метрополитена открыты, сообщается на сайте столичного метро.

Ранее сообщалось, что сегодня днем были закрыты станции «Немига», «Купаловская» и «Октябрьская». Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина».

ФОТО: БЕЛТА





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