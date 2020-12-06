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Все станции метро открыты в Минске

06.12.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все станции метро открыты в Минске

Все станции минского метрополитена открыты, сообщается на сайте столичного метро.

Ранее сообщалось, что сегодня днем были закрыты станции «Немига», «Купаловская» и «Октябрьская». Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина».

ФОТО: БЕЛТА 


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Все станции минского метрополитена открыты, сообщается на сайте столичного метро. Ранее сообщалось, что сегодня днем были закрыты станции «Немига»,...
 
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