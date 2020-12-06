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Все станции метро открыты в Минске
Источник материала: ОНТ
Все станции минского метрополитена открыты,
Ранее сообщалось, что сегодня днем были закрыты станции «Немига», «Купаловская» и «Октябрьская». Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина».
ФОТО: БЕЛТА
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Все станции минского метрополитена открыты, сообщается на сайте столичного метро. Ранее сообщалось, что сегодня днем были закрыты станции «Немига»,...
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