Илья Шкурин за честные выборы и против насилия

Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко. И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом. Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек,sport.tut.by