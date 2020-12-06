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Видеофакт. Силовик коленом сдавливает голову задержанному в Минске

06.12.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время попытки разгона Марша Воли на минской улице Розы Люксембург силовики повалили мужчину на землю, и один из них коленом сдавливал тому голову.

Видеофакт. Силовик коленом сдавливает голову задержанному в Минске

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

 
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Во время попытки разгона Марша Воли на минской улице Розы Люксембург силовики повалили мужчину на землю, и один из них коленом сдавливал тому голову.
 
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