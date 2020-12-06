Видеофакт. Силовик коленом сдавливает голову задержанному в Минске

Во время попытки разгона Марша Воли на минской улице Розы Люксембург силовики повалили мужчину на землю, и один из них коленом сдавливал тому голову.





Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.