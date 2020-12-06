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В Минске и других городах жители выходят на Марш воли

06.12.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске и других городах жители сегодня выходят на очередную воскресную акцию — Марш воли.

В Минске и других городах жители выходят на Марш воли

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах, районах и микрорайонах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Телеграм-каналы публикуют фотографии и видео о том, как жители Минска, пригорода столицы, а также ряда других городов вышли на акции.

Закрытые утром станции метро в 12:15 возобновили работу в штатном режиме. Как сообщалось, в 11:10 на вход и выход были закрыты станция «Октябрьская» первой линии метро и станции второй линии — «Купаловская» и «Немига». Поезда на этих станциях следовали без остановки. Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и других городах жители сегодня выходят на очередную воскресную акцию — Марш воли.
 
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