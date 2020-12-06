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Мужчина спас на пожаре соседку в Гомельском районе

06.12.2020 14:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина спас на пожаре соседку в Гомельском районе

В поселке Зеленый Гай Гомельского района 44-летний мужчина спас на пожаре соседку. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС.


Пожаре в жилом доме произошел 5 декабря в 20:29. Установлено, горела пристройка жилого дома.


Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС

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В поселке Зеленый Гай Гомельского района 44-летний мужчина спас на пожаре соседку. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС. Пожаре в жилом доме...
 
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