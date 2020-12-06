|
Мужчина спас на пожаре соседку в Гомельском районе
Источник материала: ОНТ
В поселке Зеленый Гай Гомельского района 44-летний мужчина спас на пожаре соседку. Об этом
Пожаре в жилом доме произошел 5 декабря в 20:29. Установлено, горела пристройка жилого дома.
Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поселке Зеленый Гай Гомельского района 44-летний мужчина спас на пожаре соседку. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС. Пожаре в жилом доме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)