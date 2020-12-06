Источник материала: Хартия'97

Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму 6.12.2020, 14:26

Иллюстрационное фото

Судя по дальности, дрон находился всего лишь в нескольких километрах от российских позиций.

Украина провела показательную демонстрацию возможностей турецких дронов Bayraktar TB2. Купленные у Турции беспилотники смогли прорваться через российские ПВО, охраняющие Крым.

После того, как Украина начала активно использовать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, оказалось, что по меньшей мере один из беспилотников смог беспрепятственно войти в воздушное пространство крымского полуострова и приблизиться на расстояние нескольких километров к позиционному району российских ПВО, оставаясь при этом незамеченным. Данные об этом приводит российское информационное издание «ANNA-News», сообщает kavkazcenter.com .





Украинцам удалось сделать снимок (а значит заснять на видео) с беспилотника Bayraktar TB2. На представленном кадре изображена позиция российских систем ПВО, которые несут дежурство в Крыму. Этот кадр был сделан во время наблюдательного полёта вдоль границы полуострова.

Кроме того, наличие данного снимка, если информация подтвердится, означает, что украинцы с помощью турецких дронов уже взяли на прицел российские средства ПВО.

Специалисты пока что не могут с уверенностью заявить о том, о какой именно российской системе ПВО идёт речь, но учитывая ряд предположений, в прицеле турецкого ударного беспилотного летательного аппарата могла оказаться мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью «Предел».

Судя по дальности, дрон находился всего лишь в нескольких километрах, от российских позиций, что свидетельствует о том, что его приближение российские радары банально не заметили.

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