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Английская пресса узнала о планах королевы Елизаветы II и принца Филиппа привиться от COVID-19

06.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Английская пресса узнала о планах королевы Елизаветы II и принца Филиппа привиться от COVID-19

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  • 6.12.2020, 14:03
Английская пресса узнала о планах королевы Елизаветы II и принца Филиппа привиться от COVID-19

Это может произойти уже в ближайшие недели.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники пишет, что они получат вакцину без каких-либо привилегий, в общем порядке. Учитывая, что они входят в возрастную группу старше 80 лет, это может произойти уже в ближайшие недели. В Букингемском дворце эту информацию комментировать не стали, пишет «Эхо Москвы».

Первыми вакцину американо-немецкого производства на следующей неделе смогут получить медицинские работники и постояльцы домов престарелых. Затем британские власти последовательно начнут прививать людей различных возрастных групп. Как отмечается, глава правительства Борис Джонсон сможет привиться лишь на восьмом этапе.

 
 
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