ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона

06.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона

  • 6.12.2020, 13:40
  • 2,528
Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона

Многотысячный митинг проходит в центре Кишинева.

Протестующие выступают за проведение досрочных выборов, а также против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов.

Об этом сообщает Newsmaker.

3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, которая ограничит полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранная президентша Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

"Игорь Додон обижен за то, что ему на этот раз не удалось обмануть людей, он пытается поджечь страну и сделать жизнь людей еще сложнее. Так он хочет отомстить людям, потому что они не проголосовали за него. Так он старается держаться за власть, чтобы он и его друзья могли и дальше безнаказанно воровать" - сказала Санду на митинге в воскресенье.

Ранее в ЕС осудили быстрое одобрение парламентом Молдовы закона, который ограничил полномочия избранной президенты Майи Санду, забрав у нее контроль над спецслужбой страны.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Все станции метро открыты в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика