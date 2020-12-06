Будьте аккуратны: синоптики предупредили о сильном ветре в понедельник









Из-за непогоды в республике объявлен желтый уровень опасности.





"Внимание! 7 декабря на отдельных участках дорог сохранится гололедица, местами в западных районах республики – порывы ветра до 15-18 м/с", – говорится в сообщении.





В понедельник на территорию Беларуси начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1...-8°С, по востоку до -10°С. Днем на улице будет 0...-6°С, в крайних западных районах до +2°С.







