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На 120 –й день протестов вышли даже Деды Морозы

06.12.2020 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.

На 120 –й день протестов вышли даже Деды Морозы
Как видете, на Столетова не обошлось без задержания. 


А так шла колонна на Лебяжьем 
 
 
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6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.
 
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