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На 120 –й день протестов вышли даже Деды Морозы
Источник материала: Партизан
6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.
Как видете, на Столетова не обошлось без задержания.
А так шла колонна на Лебяжьем
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6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.
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