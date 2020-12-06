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Эксперт рассказал, что спасло Лукашенко от отставки до или сразу после Нового года

06.12.2020 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Виталий Третьяков рассказал, почему глава Беларуси Александр Лукашенко избежит отставки в ближайшее время и останется на своем посту.

По его мнению, все дело в выборах президента США. 

Эксперт рассказал, что спасло Лукашенко от отставки до или сразу после Нового года    
Как известно, победу на выборах в США одержал Джон Байден. В январе состоится инаугурация президента, а назначение новой администрации еще позже. 

Это значит, что в ближайшее время Америке «будет не до Беларуси», считает политолог.

Александр Григорьевич это почувствовал. Можно протянуть еще полгода, а где полгода, там год и так далее – цитирует «Украина.ру» слова политолога.

По мнению эксперта, в руки к Лукашенко «поплыли довольно сильные карты», он будет пытаться отсидеть еще 5 лет на посту президента, пользуясь политической хитростью.

Сам же Третьяков считает, что ситуация в Беларуси стабилизируется, когда к власти придет новый президент. Также стране необходима политическая реформа.

Что касается белорусской оппозиции, то эксперт считает, что она не имеет никакой поддержки и не сможет взять власть, поскольку их политика основывается только на негативном отношении к действующей власти, пишет belnovosti.by
 
 
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Российский политолог Виталий Третьяков рассказал, почему глава Беларуси Александр Лукашенко избежит отставки в ближайшее время и останется на своем посту.
 
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