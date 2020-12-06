|
Эксперт рассказал, что спасло Лукашенко от отставки до или сразу после Нового года
Источник материала: Партизан
Российский политолог Виталий Третьяков рассказал, почему глава Беларуси Александр Лукашенко избежит отставки в ближайшее время и останется на своем посту.
По его мнению, все дело в выборах президента США.
Эксперт рассказал, что спасло Лукашенко от отставки до или сразу после Нового года
Как известно, победу на выборах в США одержал Джон Байден. В январе состоится инаугурация президента, а назначение новой администрации еще позже.
Это значит, что в ближайшее время Америке «будет не до Беларуси», считает политолог.
Александр Григорьевич это почувствовал. Можно протянуть еще полгода, а где полгода, там год и так далее –
По мнению эксперта, в руки к Лукашенко «поплыли довольно сильные карты», он будет пытаться отсидеть еще 5 лет на посту президента, пользуясь политической хитростью.
Сам же Третьяков считает, что ситуация в Беларуси стабилизируется, когда к власти придет новый президент. Также стране необходима политическая реформа.
Что касается белорусской оппозиции, то эксперт считает, что она не имеет никакой поддержки и не сможет взять власть, поскольку их политика основывается только на негативном отношении к действующей власти,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политолог Виталий Третьяков рассказал, почему глава Беларуси Александр Лукашенко избежит отставки в ближайшее время и останется на своем посту.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)