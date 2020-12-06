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На Марше Воли задержали журналистов и пенсионерку. Разгоны продолжаются

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Задерживали не только в Минске.

В Бресте задержан общественный деятель Виталий Казак. Он проводил панихиду по активисту Роману Решецкому, который умер 4 декабря. После панихиды Романа задержали сотрудники ГАИ и отвезли в Ленинский РОВД. Об этом стало известно TUT.BY.

В Гродно задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича. Их доставили в РОВД Ленинского района города.

В Минске среди задержанных — 79-летняя Лариса Соусь. На фото Еурарадыё она с БЧБ-зонтом. Лариса – мать журналистки Радыё Свобода Анны Соусь.

На Марше Воли задержали журналистов и пенсионерку. Разгоны продолжаются

Стало также известно, что задержан певец и композитор Владимир Ленкевич.

На 14.30 в списках задержанных у волонтеров пока 24 человека. Понятно, что цифра не окончательная и будет увеличиваться.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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