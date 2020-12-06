На Марше Воли задержали журналистов и пенсионерку. Разгоны продолжаются

Источник материала: Салiдарнасць

Задерживали не только в Минске.

В Бресте задержан общественный деятель Виталий Казак. Он проводил панихиду по активисту Роману Решецкому, который умер 4 декабря. После панихиды Романа задержали сотрудники ГАИ и отвезли в Ленинский РОВД. Об этом стало известно TUT.BY .

В Гродно задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича. Их доставили в РОВД Ленинского района города.

В Минске среди задержанных — 79-летняя Лариса Соусь. На фото Еурарадыё она с БЧБ-зонтом. Лариса – мать журналистки Радыё Свобода Анны Соусь.





Стало также известно, что задержан певец и композитор Владимир Ленкевич.

На 14.30 в списках задержанных у волонтеров пока 24 человека. Понятно, что цифра не окончательная и будет увеличиваться.