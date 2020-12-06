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"Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть вторая
06.12.2020 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
2:15 — как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца;
7:00 — какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим;
9:00 — о раннем укладывании: в каких случаях это реально возможно;
11:55 — "наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают;
15:00 — "окно в сон": как оно поможет уложить ребенка;
20:00 — "перегулял": когда ребенок возбужден и не может спокойно заснуть без слез;
26:00 — как работает мелатонин у малышей;
27:00 — сколько часов должен спать ребенок в каждом возрасте.
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