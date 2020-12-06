Смайлик не холме: как в Америке улыбаются деревья

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если взглянуть с высоты на один из холмов в американском штате Орегон, можно увидеть внизу огромный смайлик.

Еще в 2011 году на склоне холма высадили Дугласовы пихты и лиственницы. Деревья появились в рамках лесовосстановления - то есть, процесса, когда деревья высаживают в местах вырубок или пожаров.

Каждую осень высаженные по кругу лиственницы сбрасывают желтые иглы. А пихты образуют глаза и улыбку смайлика.

Через тридцать-пятьдесят лет деревья планируют начать заготавливать на пиломатериалы. А это значит, что они еще полвека могут улыбаться миру.

Смотрите на видео, как выглядит этот необычный смайлик с высоты.

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