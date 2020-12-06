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Смайлик не холме: как в Америке улыбаются деревья
06.12.2020 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если взглянуть с высоты на один из холмов в американском штате Орегон, можно увидеть внизу огромный смайлик.
© Sputnik Галина Абрамович
Еще в 2011 году на склоне холма высадили Дугласовы пихты и лиственницы. Деревья появились в рамках лесовосстановления - то есть, процесса, когда деревья высаживают в местах вырубок или пожаров.
Каждую осень высаженные по кругу лиственницы сбрасывают желтые иглы. А пихты образуют глаза и улыбку смайлика.
Через тридцать-пятьдесят лет деревья планируют начать заготавливать на пиломатериалы. А это значит, что они еще полвека могут улыбаться миру.
Смотрите на видео, как выглядит этот необычный смайлик с высоты.
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Смотрите на видео, как насаждения пихт и лиственниц каждую осень превращаются в огромный смайлик. Невозможно не улыбнуться в ответ!
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