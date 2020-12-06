Более 1 500 грузовиков не могут выехать в Европу из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Более 1,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают выезда в страны Евросоюза на территории Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Самая напряженная ситуация наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой. Выезда в эту страну ожидают более 980 грузовиков. В польском направлении стоят 290 машин. Еще 240 фур находятся на границе с Латвией.

Очередей из легковых автомобилей в воскресенье не наблюдается.

Проблемы с пересечением границ сохраняются на протяжении месяца. Ранее Госпогранкомитет пояснил, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются".

"С нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления", – добавили в комитете.

Белорусские пограничники указывали на неисправную работу литовских коллег, которые, по их словам, систематически нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

Напомним, в начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь повлияло на формирование очередей из грузовиков.