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Более 1 500 грузовиков не могут выехать в Европу из Беларуси
06.12.2020 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Более 1,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают выезда в страны Евросоюза на территории Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.
© Sputnik Александр Жибуль
Самая напряженная ситуация наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой. Выезда в эту страну ожидают более 980 грузовиков. В польском направлении стоят 290 машин. Еще 240 фур находятся на границе с Латвией.
Очередей из легковых автомобилей в воскресенье не наблюдается.
Проблемы с пересечением границ сохраняются на протяжении месяца. Ранее Госпогранкомитет пояснил, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются".
"С нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления", – добавили в комитете.
Белорусские пограничники указывали на неисправную работу литовских коллег, которые, по их словам, систематически нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.
Напомним, в начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь повлияло на формирование очередей из грузовиков.
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Самая напряженная ситуация наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой: выезда в эту страну ожидают 980 грузовиков.
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