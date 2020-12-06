У некоторых пользователей в Беларуси на 15 минут пропал доступ в интернет

Источник материала: Tut.by

Примерно в 14.40−14.45 пользователи из Минска стали сообщать, что у них пропал доступ в интернет на различных провайдерах, таких как «Космос ТВ», А1, МТС. Спустя 15 минут доступ начал восстанавливаться.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Как написал Telegram-канал «За Bynet», «видимо, у всех интернет-провайдеров отвалился примерно на 15 минут внешний канал». Однако стоит отметить, что «Белтелеком» при этом работал.

Проблемы были как на проводном, так и мобильном интернете. «Есть информация, что в Минске и по всей стране пропадает интернет, как мобильный, так и домашний, — написал в три часа дня Telegram-канал OPERATORS.bel. — В Минске не работал домашний интернет от А1 и МТС, также были проблемы с доступом и у мобильных операторов. Сейчас связь восстановили, сбой длился около 15 минут».

Мы запросили комментарии операторов и добавим их, как только нам что-то станет известно.