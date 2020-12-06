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У некоторых пользователей в Беларуси на 15 минут пропал доступ в интернет
Источник материала: Tut.by
Примерно в 14.40−14.45 пользователи из Минска стали сообщать, что у них пропал доступ в интернет на различных провайдерах, таких как «Космос ТВ», А1, МТС. Спустя 15 минут доступ начал восстанавливаться.
Как
Проблемы были как на проводном, так и мобильном интернете. «Есть информация, что в Минске и по всей стране пропадает интернет, как мобильный, так и домашний, —
Мы запросили комментарии операторов и добавим их, как только нам что-то станет известно.
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Как написал Telegram-канал «За Bynet», «видимо у всех интернет-провайдеров отвалился примерно на 15 минут внешний канал».
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