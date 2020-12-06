Китай сообщил, что создали компьютер в 10 млрд раз мощнее, чем Google

Источник материала: Ежедневник

В Китае создали квантовый компьютер, который в 10 млрд раз быстрее проводит вычисления, чем прототип от Google. Результаты тестов компьютера группа китайских ученых опубликовала в журнале Science.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на китайское государственное новостное агентство Xinhua.

Квантовые компьютеры отличаются от обычных, даже суперкомпьютеров, своей громадной вычислительной мощностью. Они используют понятия квантовой механики и работают не с битами как единицей информации (0 или 1), а с кубитами — они могут одновременно быть и 0, и 1. Xinhua пишет, что это «серьезный вычислительный прорыв» для Китая и первый этап в достижении полномасштабных квантовых вычислений — так называемого квантового превосходства. Традиционные компьютеры не могут произвести те же вычисления за разумное количество времени.

Мощности китайского суперкомпьютера могут пригодиться в таких исследованиях и технологиях, как теория графов, машинное обучение и квантовая химия, пояснил Xinhua.

Зачем нужен квантовый компьютер

Суперкомпьютер в ходе тестов смог зарегистрировать в среднем 43 фотона, но это число доходило до 76. Скорость вычислений китайского компьютера можно оценить в 100 трлн раз выше, чем у самого быстрого существующего сейчас суперкомпьютера, написал Xinhua со ссылкой на ученых.

«Квантовый вычислительный прорыв — это как порог. Это доказывает, что если новый прототип квантового компьютера превосходит самый сильный традиционный в определенных задачах, то прорывы могут произойти и во многих других сферах», — заявил профессор Китайского университета науки и технологий Лу Чаоян.

Китайские ученые конкурируют с крупнейшими американскими корпорациями, в том числе Google, Microsoft и Amazon. Это еще один фронт в соперничестве США и Китая, пишет Bloomberg. В июне самым мощным суперкомпьютером в мире признали аппарат в Японии. В том же месяце американская компания Honeywell заявила, что разработала самый быстрый квантовый компьютер. В ноябре 2019 года «Росатом» объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера, на проект выделили 24 млрд рублей до 2024 года.