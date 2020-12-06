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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог рассказал, в чем опасность черного хлеба Диетолог уверен, что оба вида мучного изделия не годятся для диет.

Тот, кто мечтает сбросить вес, должен отказаться не только от употребления белого хлеба, но и от черного.Диетолог уверен, что оба вида мучного изделия не годятся для диет. Оказалось, что и белый, и черный хлеб содержат в себе различные добавки, которые должны способствовать усилению вкуса. Но кроме этого, они также повышают уровень сахара в крови.К примеру, черный хлеб лучше не есть не только худеющим, но и людям, страдающим от сахарного диабета.Доктор советует вместо черного хлеба употреблять цельное зерно: ячмень, булгур, рожь и бурый рис.Отлично подойдут для диеты и диабетикам бобовые, которые содержат сложные углеводы, способствующие предотвращению повышения уровня сахара в крови.Так как бобовые богаты клетчаткой, то от них улучшается состояние микрофлоры кишечника, пишет LIVE24.