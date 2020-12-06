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Диетолог рассказал, в чем опасность черного хлеба

06.12.2020 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетолог рассказал, в чем опасность черного хлеба
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Доктор Майкл Мосли считает, что из-за уровня сахара известный диетический продукт может быть небезопасным и точно не подходит для удачного похудения.

Тот, кто мечтает сбросить вес, должен отказаться не только от употребления белого хлеба, но и от черного.

Диетолог уверен, что оба вида мучного изделия не годятся для диет. Оказалось, что и белый, и черный хлеб содержат в себе различные добавки, которые должны способствовать усилению вкуса. Но кроме этого, они также повышают уровень сахара в крови.

К примеру, черный хлеб лучше не есть не только худеющим, но и людям, страдающим от сахарного диабета.

Доктор советует вместо черного хлеба употреблять цельное зерно: ячмень, булгур, рожь и бурый рис.

Отлично подойдут для диеты и диабетикам бобовые, которые содержат сложные углеводы, способствующие предотвращению повышения уровня сахара в крови.

Так как бобовые богаты клетчаткой, то от них улучшается состояние микрофлоры кишечника, пишет LIVE24.
 
 
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Диетолог уверен, что оба вида мучного изделия не годятся для диет.
 
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