Источник материала: UDF



Фото: ЦСКА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Форвард ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо «За честные выборы» Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек.

Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси.После августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко.И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом.Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек.