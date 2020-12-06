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В Минске замечают силовиков с овчарками. Зачем собаки на воскресной акции?

06.12.2020 15:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около полудня в районе Малиновки высадился внушительный десант силовиков. В одном из районных чатов появилась фотография, на которой запечатлены двое бойцов в форме с овчаркой на привязи. Есть также видеозапись, на которой видно, как они прогуливаются возле автобусов, предназначенных для перевозки личного состава. У жителей района возник вопрос: неужели для разгона воскресных шествий начали привлекать служебных собак?

Также силовиков с овчарками видели сегодня за бизнес-центром «Порт» в Уручье.

В Минске замечают силовиков с овчарками. Зачем собаки на воскресной акции?

Мы обратились в пресс-службу внутренних войск. Там подтвердили: в составе патрульных расчетов действительно есть кинологи.

— Кинологи привлекаются для охраны общественного порядка. Это обычные задачи, и так было всегда.

Но для задержаний собаки же не используются?

— Нет-нет, в данном случае собака выступает как сдерживающий фактор для человека, — заверили в пресс-службе.

 
 
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Сегодня около полудня в районе Малиновки высадился внушительный десант силовиков. В одном из районных чатов появилась фотография, на которой запечатлены двое...
 
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