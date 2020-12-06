Источник материала: Хартия'97

Санду выступила с требованием отставки правительства Молдовы и досрочных выборов 6.12.2020, 15:14

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Майя Санду

Избранный президент обвинила Додона в попытке узурпировать власть.

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Newsmaker .

Выступая во время акции протеста в воскресенье, Санду заявила, что страна нуждается в полной смене власти, и для этого необходимы досрочные парламентские выборы.

Она обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.

Санду заявила, что фракция Партии социалистов объединилась в парламенте с партией "Шор", чтобы принять законы против людей. "Это большинство сформировано из людей, которые участвовали в краже миллиарда, депутатов, которые успели продаться по три раза, которые служат Додону, а не народу. Они принимают законы с нарушением всех норм и закона", - отметила Санду и добавила, что стране необходимы досрочные выборы, которые может спровоцировать отставка правительства.

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