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Видеофакт: Многочисленные колонны протестующих в Минске
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Многочисленные колонны протестующих в Минске
Протест по всей столице.
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«В Минске и других городах протестующие локально собираются в продолжительные колонны, несмотря на немногочисленные задержания абсолютно случайных прохожих. Воскресные Марши наглядно подтверждают, что белорусские карательные органы попросту боятся подойти к протестующим даже если наблюдают соотношение сил 1:2.
Водители не остаются в стороне: они активно поддерживают протестные прогулки сигналами, по возможности препятствуют лукашистским бандитам добраться до протестующих», — пишет НЕХТА.
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Протест по всей столице.
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