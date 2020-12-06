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Видеофакт. «Дед Мороз с народом!»
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На Марше воли в одном из районов Минска был замечен Дед Мороз.
Немного новогоднего протестного настроения добавили жильцы микрорайона Сокол.
«Дед Мороз с народом!» — скандировали они.
Со своей стороны, Дедушка Мороз пожелал взрослым смены власти, детям — свободной Беларуси, которую мы построим вместе.
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На Марше воли в одном из районов Минска был замечен Дед Мороз.
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