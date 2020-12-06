Владельцы дома обнаружили тайную комнату под лестницей

Источник материала: ОНТ

Люди купили дом и даже успели прожить в нём некоторое время. А однажды они обнаружили тайную комнату под лестницей. Об этом сообщает Mirror.







Владельцы дома заметили, что деревянная лестница имеет особенность – зазор на верхней ступеньке. Оказалось, что зазор – это своего рода петля, потянув за которую, можно поднять лестницу вверх. Тогда и была обнаружена тайная комната.

Никакого клада жильцы там не нашли. Правда, обнаружили десять бутылок вина 1960 и 1970 годов.

Некоторые пользователи интернета уверены: такая комната — это зловеще и пугающе, они не смогли бы жить в этом доме. Однако нашлись и те, кто посчитал, что лишнее пространство можно прекрасно использовать для вещей или для наказания непослушных детей.

Фото: Reddit

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram