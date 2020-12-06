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Владельцы дома обнаружили тайную комнату под лестницей

06.12.2020 15:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владельцы дома обнаружили тайную комнату под лестницей

Люди купили дом и даже успели прожить в нём некоторое время. А однажды они обнаружили тайную комнату под лестницей. Об этом сообщает Mirror.



Владельцы дома заметили, что деревянная лестница имеет особенность – зазор на верхней ступеньке. Оказалось, что зазор – это своего рода петля, потянув за которую, можно поднять лестницу вверх. Тогда и была обнаружена тайная комната.

Никакого клада жильцы там не нашли. Правда, обнаружили десять бутылок вина 1960 и 1970 годов.

Некоторые пользователи интернета уверены: такая комната — это зловеще и пугающе, они не смогли бы жить в этом доме. Однако нашлись и те, кто посчитал, что лишнее пространство можно прекрасно использовать для вещей или для наказания непослушных детей.

Фото: Reddit 

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Люди купили дом и даже успели прожить в нём некоторое время. А однажды они обнаружили тайную комнату под лестницей. Об этом сообщает Mirror. Владельцы дома заметили,...
 
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