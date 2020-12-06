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В Москве задержали африканца, «клонирующего» деньги заклинанием

06.12.2020 15:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве задержали африканца, «клонирующего» деньги заклинанием

Полиция Москвы (Россия) задержала мужчину из Центральной Африки, подменявшего денежные купюры на фальшивые во время отработки схемы с «заклинанием». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД.

Уточняется, что 45-летний мужчина для ритуала использовал предоставленную жертвой купюру, свою банкноту того же номинала, заготовки из бумаги и химический раствор. Аферист незаметно соединял две купюры, произносил «заклинание», обливал деньги жидкостью и показывал жертве «удвоенную» сумму.

Аферист был задержан при попытке хищения свыше 22 миллионов российских рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

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Полиция Москвы (Россия) задержала мужчину из Центральной Африки, подменявшего денежные купюры на фальшивые во время отработки схемы с «заклинанием». Об этом...
 
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