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В Москве задержали африканца, «клонирующего» деньги заклинанием
Источник материала: ОНТ
Полиция Москвы (Россия) задержала мужчину из Центральной Африки, подменявшего денежные купюры на фальшивые во время отработки схемы с «заклинанием». Об этом
Уточняется, что 45-летний мужчина для ритуала использовал предоставленную жертвой купюру, свою банкноту того же номинала, заготовки из бумаги и химический раствор. Аферист незаметно соединял две купюры, произносил «заклинание», обливал деньги жидкостью и показывал жертве «удвоенную» сумму.
Аферист был задержан при попытке хищения свыше 22 миллионов российских рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Полиция Москвы (Россия) задержала мужчину из Центральной Африки, подменявшего денежные купюры на фальшивые во время отработки схемы с «заклинанием». Об этом...
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