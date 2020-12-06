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Пожар на нефтяном объекте в Техасе: 7 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
У резервуара для нефтепродуктов в американском городе Корпус-Кристи штата Техас 5 декабря произошел пожар. Семь человек пострадали,
Пострадавшие госпитализированы. Пожар потушен. Причина возгорания выясняется.
ФОТО: rgazeta.by
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У резервуара для нефтепродуктов в американском городе Корпус-Кристи штата Техас 5 декабря произошел пожар. Семь человек пострадали, передает местный телеканал...
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