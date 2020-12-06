Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф. Серия ограничена

Источник материала: ОНТ

Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф в рамках своего экологичного модного проекта. Об этом сообщает Harpers Bazaar.

Принц Уэльский участвовал в выборе цвета и дизайна для премиальных шарфов. К слову, они вышли ограниченным тиражом.

Изделие создано в сотрудничестве с брендами Mother of Pearl и Johnstons of Elgin. Шарф сдклали в трех цветовых комбинациях: черно-белой, бежево-шоколадной и бежево-розовой. Выпуск коллекции приурочен к 10-летнему юбилею шерстяной кампании принца Чарльза.

Шарф уже можно приобрести на сайтах Net-a-Porter , Mother of Pearl и Johnstons of Elgin . Стоимость составит 150 фунтов стерлингов. Вся прибыль будет направлена проекту Future Textiles от Prince’s Foundation.

Фото: Mother of Pearl

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