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Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф. Серия ограничена
Источник материала: ОНТ
Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф в рамках своего экологичного модного проекта. Об этом
Принц Уэльский участвовал в выборе цвета и дизайна для премиальных шарфов. К слову, они вышли ограниченным тиражом.
Изделие создано в сотрудничестве с брендами Mother of Pearl и Johnstons of Elgin. Шарф сдклали в трех цветовых комбинациях: черно-белой, бежево-шоколадной и бежево-розовой. Выпуск коллекции приурочен к 10-летнему юбилею шерстяной кампании принца Чарльза.
Шарф уже можно приобрести на сайтах
Фото: Mother of Pearl
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Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф в рамках своего экологичного модного проекта. Об этом сообщает Harpers Bazaar. Принц Уэльский участвовал в выборе цвета и дизайна...
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