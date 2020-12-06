ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф. Серия ограничена

06.12.2020 15:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф. Серия ограничена

Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф в рамках своего экологичного модного проекта. Об этом сообщает Harpers Bazaar.

Принц Уэльский участвовал в выборе цвета и дизайна для премиальных шарфов. К слову, они вышли ограниченным тиражом.

Изделие создано в сотрудничестве с брендами Mother of Pearl и Johnstons of Elgin. Шарф сдклали в трех цветовых комбинациях: черно-белой, бежево-шоколадной и бежево-розовой. Выпуск коллекции приурочен к 10-летнему юбилею шерстяной кампании принца Чарльза.

Шарф уже можно приобрести на сайтах Net-a-Porter, Mother of Pearl и Johnstons of Elgin. Стоимость составит 150 фунтов стерлингов. Вся прибыль будет направлена проекту Future Textiles от Prince’s Foundation.

Фото: Mother of Pearl 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Чарльз выпустил шерстяной шарф в рамках своего экологичного модного проекта. Об этом сообщает Harpers Bazaar. Принц Уэльский участвовал в выборе цвета и дизайна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нина Багинская и протестующие — на площади Якуба Коласа в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика