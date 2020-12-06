В Snapchat теперь можно превратиться в персонажа Disney

Источник материала: ОНТ

В приложении Snapchat появился новый фильтр, который превращает человека в Диснеевского персонажа. Пользователи соцсети уже восхищены, насколько реалистично смотрится фильтр.

С помощью Cartoon можно не просто перевоплотится в сказочного персонажа, но и снять фото или видео. Наведя камеру телефона на лицо, у пользователя появляются большие глаза, четко прорисованные брови, маленький аккуратный нос и алые губы.

Найти этот фильтр можно при помощи кнопки «поиск» или в ленте доступных фильтров, справа от кнопки съемки.

Фото: play.howstuffworks.com

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