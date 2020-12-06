Экс-член КДК АБФФ Венчиков: «Лишать олимпийских лицензиатов зарплаты, бегать с гранатами по дворам – это дебильность, имбецильность или уже идиотия?»

«Лишать олимпийских лицензиатов зарплаты, исключать из сборных тех, кто имеет свое собственное мнение, запугивать несовершеннолетних спортсменов, чтобы они поставили подпись под очевидно пропагандистским листом, бегать с гранатами и стрелковым оружием по дворам за их жителями – это дебильность, имбецильность или уже идиотия. Ничего же не поменялось и не поменяется, народ высказался насчет пока еще действующей системы управления.





Трезвомыслящие еще остались во власти? Уверен, что да. Так зачем исполнять преступные приказы? Неужели не понятно, что именно сейчас подобными действиями разрушается наша страна? У меня это не укладывается в голове», – заявил Венчиков.



