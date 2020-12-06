Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах - уже больше 40 человек





Фото: Радио Свобода





Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах 6 декабря в Минске и регионах

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ГОРОДНЯ





Гродно , как и в других городах Беларуси, проходят местные акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием «Марш свободы».





Как передает телеканал «Белсат», в Гродно сотрудниками службы безопасности задержана журналистка БелаПАН Марыся Харевич, которая находится в Ленинском РОВД.





Позже стало известно о задержании фотокорреспондента БелаПАН Сергея Людкевича.





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