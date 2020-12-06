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Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах - уже больше 40 человек

06.12.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержания в Минске и областях 6 декабря (уточняется)


Фото: Радио Свобода

Список задержанных 6 декабря в Минске и регионах
«Весна» продолжила сбор фактов политических преследований в Беларуси: задержания, новые уголовные дела, обыски и другие формы давления на граждан.

Если вы или ваши близкие задержаны, сообщите нам об этом через телеграм-бота @viasna_bot или по горячей линии:

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ГОРОДНЯ

В Гродно, как и в других городах Беларуси, проходят местные акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием «Марш свободы».

Как передает телеканал «Белсат», в Гродно сотрудниками службы безопасности задержана журналистка БелаПАН Марыся Харевич, которая находится в Ленинском РОВД.

Позже стало известно о задержании фотокорреспондента БелаПАН Сергея Людкевича.

Информация будет обновляться
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Задержания в Минске и областях 6 декабря (уточняется)
 
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