В Бресте столкнулись Toyota и фура - водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла ночью 6 декабря. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Toyota ехал по улице Смирнова и на пересечении с трассой М1 не пропустил фуру DAF и столкнулся с ней.





В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.