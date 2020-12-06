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В Бресте столкнулись Toyota и фура - водитель легковушки погиб

06.12.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла ночью 6 декабря. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Toyota ехал по улице Смирнова и на пересечении с трассой М1 не пропустил фуру DAF и столкнулся с ней.


В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
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