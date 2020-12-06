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В Бресте столкнулись Toyota и фура - водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Бресте. Об этом
Авария произошла ночью 6 декабря. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Toyota ехал по улице Смирнова и на пересечении с трассой М1 не пропустил фуру DAF и столкнулся с ней.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла ночью 6 декабря.
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