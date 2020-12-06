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В Минске и других городах проходит «Марш воли»

06.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как в предыдущие два воскресенья марш, а точнее марши проходят в дворовом формате. В регионах люди тоже гуляют, а также становятся в цепи солидарности.

Но даже такие абсолютно мирные и децентрализованные шествия очень пугают действующую власть. Поэтому, как обычно, на мирных граждан, не согласных  с общественно-политическим и правовым дном, в котором оказалась Беларусь, бросают обезличенных нелюдей в балаклавах.

Как сообщают различные интернет-ресурсы, задержания прошли практически во всех района Минска: Сухарево, Партизанский проспект, Бурдейного  и т.д.

Как всегда,  анонимы-чернорубашечники не обходили вниманием журналистов. В Гродно были задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.
 

Из-за децентрализации дворовых маршем не представляется возможным посчитать количество участников. Но бесспорно, что белорусский народ сдавать не намерен. Да и отступать нормальным людям некуда.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как в предыдущие два воскресенья марш, а точнее марши проходят в дворовом формате. В регионах люди тоже гуляют, а также становятся в цепи солидарности.
 
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