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В Минске и других городах проходит «Марш воли»
06.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как в предыдущие два воскресенья марш, а точнее марши проходят в дворовом формате. В регионах люди тоже гуляют, а также становятся в цепи солидарности.
Но даже такие абсолютно мирные и децентрализованные шествия очень пугают действующую власть. Поэтому, как обычно, на мирных граждан, не согласных с общественно-политическим и правовым дном, в котором оказалась Беларусь, бросают обезличенных нелюдей в балаклавах.
Как сообщают различные интернет-ресурсы, задержания прошли практически во всех района Минска: Сухарево, Партизанский проспект, Бурдейного и т.д.
Как всегда, анонимы-чернорубашечники не обходили вниманием журналистов. В Гродно были задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.
Из-за децентрализации дворовых маршем не представляется возможным посчитать количество участников. Но бесспорно, что белорусский народ сдавать не намерен. Да и отступать нормальным людям некуда.
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Как в предыдущие два воскресенья марш, а точнее марши проходят в дворовом формате. В регионах люди тоже гуляют, а также становятся в цепи солидарности.
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