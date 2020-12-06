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Фото: ТАСС

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«Россия может оказаться в глубоком кризисе. Это связано не только с пандемией, но и со спадом экономики с 2013 года», — рассказал Константин Селянин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так России предрекают экономический крах Экономист предсказал масштабный кризис в РФ.

Он отметил, что долговая нагрузка россиян растет, в итоге экономическая ситуация ухудшается. Кроме того, по мнению Селянина, доллар и евро существенно подорожают в следующем году. Из-за роста цен на зерно вырастут цены на базовые продукты.Новый президент США и его команда могут ввести очередные санкции. В совокупности все вызовет глобальный кризис в России, напоминающий кризис в США 2008 года.Многие из-за этого потеряют работу, подчеркнул Селянин.