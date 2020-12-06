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России предрекают экономический крах

06.12.2020 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

России предрекают экономический крах
Фото: ТАСС
Эксперт сделал самый пессимистический прогноз для России в 2021 году. В стране может начаться масштабный кризис с массовой безработицей. Так полагает экономист Константин Селянин, передает URA.RU.

«Россия может оказаться в глубоком кризисе. Это связано не только с пандемией, но и со спадом экономики с 2013 года», — рассказал Константин Селянин.


Он отметил, что долговая нагрузка россиян растет, в итоге экономическая ситуация ухудшается. Кроме того, по мнению Селянина, доллар и евро существенно подорожают в следующем году. Из-за роста цен на зерно вырастут цены на базовые продукты.

Новый президент США и его команда могут ввести очередные санкции. В совокупности все вызовет глобальный кризис в России, напоминающий кризис в США 2008 года.

Многие из-за этого потеряют работу, подчеркнул Селянин.
 
 
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Экономист предсказал масштабный кризис в РФ.
 
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