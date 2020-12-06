ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один российский турист умер после посещения Занзибара

06.12.2020 16:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Еще один российский турист умер после посещения Занзибара
Иллюстративное фото
Тропической малярией заразился житель Казани Марат Якупов, сообщает сайт TourDom.ru.

Как отмечается, обнаружив симптомы, мужчина обратился в Республиканскую инфекционную больницу, однако спустя два дня в результате осложнений у него отказали внутренние органы.

Ранее от аналогичной болезни после поездки на Занзибар скончался сын бывшего мэра Архангельска.

Медики отмечают, что инкубационный период при заражении малярией может длиться от одной недели до трех лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инкубационный период при заражении малярией может длиться от одной недели до трех лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пратэст у Малдове: выйсьці на вуліцу заклікала абраная прэзыдэнтка Мая Санду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика