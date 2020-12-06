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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один российский турист умер после посещения Занзибара Инкубационный период при заражении малярией может длиться от одной недели до трех лет.

Как отмечается, обнаружив симптомы, мужчина обратился в Республиканскую инфекционную больницу, однако спустя два дня в результате осложнений у него отказали внутренние органы.Ранее от аналогичной болезни после поездки на Занзибар скончался сын бывшего мэра Архангельска.Медики отмечают, что инкубационный период при заражении малярией может длиться от одной недели до трех лет.