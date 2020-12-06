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Назван напиток, который растворяет холестериновые бляшки

06.12.2020 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван напиток, который растворяет холестериновые бляшки
Иллюстративное фото
Черный чай благотворно влияет на сосуды. Было доказано, что они могут страдать от неправильного питания.

Сосуды – это эластичные трубочки в организме человека, по которым течет кровь. Она может затромбировать сосуд в случае, если консистенция ее густая. На стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки под воздействием глюкозы и холестерина. Эти наросты тоже способны перекрыть свободный ток крови в сосуде. Существуют продукты питания, которые нужно употреблять для поддержания здоровья сосудов.

Шпинат содержит 2 компонента, положительно воздействующие на стенки сосудов. Это вещество, расширяющее стенки наших кровеносных трубочек, и фолиевая кислота, которая также способствует релаксации сосудов. Употребление шпината предупреждает возникновение стенокардии, уменьшает артериальное давление и минимизирует риски инфаркта и инсульта. Понадобится 200 г. зелени в день.

В гранате содержатся полифенолы, относящиеся к группе сильнодействующих антиоксидантов, уменьшающих способность тромбоцитов слипаться. Так предупреждается тромбообразование в сосудах. Итак, гранат препятствует возникновению тромбов и в еде очень хорош, по мнению кардиологии. Достаточно 100 г. в сутки граната для разжижения крови.



Черный чай также благотворно влияет на сосуды. Он содержит группу веществ, обладающих антиоксидантными свойствами и способностями растворять атеросклеротические бляшки, то есть он предотвращает возможность заболевания атеросклерозом. Если выпить 4 стакана несладкого чая в день без каких-либо добавок, то польза от него будет гарантированной.
 
 
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Шпинат содержит 2 компонента, положительно воздействующие на стенки сосудов.
 
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