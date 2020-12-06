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«Я выхожу». Вышел документальный фильм о протестах в Минске

06.12.2020 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Я выхожу». Вышел документальный фильм о протестах в Минске
Фото: GETTY IMAGES
Белорусские документалисты Дарья Демура, Максим Швед и Катерина Игнашевич сняли документальный фильм о протестах в Беларуси.

«Я выхожу» — это последние слова молодого минчанина Романа Бондаренко в телеграмм-чате перед тем, как он вышел на улицу, чтобы остановить неизвестных людей в штатском, которые срывали бело-красно-белые символы на «Площади перемен» в Минске. Фильм о протестах был снят для российской службы Радио Свобода.

Одна из протестующих, Ольга из Минска, которая работает в сфере информационных технологий, сказала после очередного разгона мирного марша силовиков:

— Я, наверное, боюсь, [только] когда вижу их. То есть, если их нет на виду или они далеко — нет, не страшно. Но когда они бросают гранаты или вы слышите их стрельбу, а особенно когда бежите — вы не видите, что сзади, не понимаете, они в пяти метрах от вас или в километре. Но нам нужно собрать всех — чтобы показать, что мы победим.

Другая участница протестов, пенсионерка Людмила, почти всю жизнь проработала на предприятиях Минска (ей около 70 лет). У нее двое детей, четверо внуков, а теперь правнук:

— Сначала было страшно, а теперь уже не страшно. Мы не боимся приближаться к ним сейчас [силовикам], даже если из водомета или стреляют. Мы были под обстрелом. Он стрелял, а мы стояли двое, двое пенсионеров, расстегивали куртки: «На, стреляй в маму. Хочешь в маму стрелять?» Он выстрелил вверх. Чем больше я встречаюсь с ОМОНом и этими автозаками, тем больше света. Есть ощущение победы, но когда — точно сказать не можем.

 
Теги: Минск
 
 
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