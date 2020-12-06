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Подзатыльник омоновцу и душевные переживания людей в форме. Два забавных момента Марша
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Стражи правопорядка снова не подкачали и пополнили копилку очередных мемов.
Так, в сеть попало видео, как один омоновец дает подзатыльник другому омоновцу. «Видимо, тот не бегал во всю мощь», — иронизируют пользователи.
Также забавные переговоры силовиков во время сегодняшнего матча были опубликованы в Телеграм-канале @motolkohelp. Из них можно судить о тонкой душевной организации наших стражей правопорядка.
Первый:
— …(нераборчиво) показал мне неприличный жест.
Второй:
— Придется потерпеть.
Первый:
— Осадок-то остался.
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Стражи правопорядка снова не подкачали и пополнили копилку очередных мемов.
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