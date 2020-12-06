Подзатыльник омоновцу и душевные переживания людей в форме. Два забавных момента Марша

Источник материала: Салiдарнасць

Стражи правопорядка снова не подкачали и пополнили копилку очередных мемов.

Так, в сеть попало видео, как один омоновец дает подзатыльник другому омоновцу. «Видимо, тот не бегал во всю мощь», — иронизируют пользователи.

Также забавные переговоры силовиков во время сегодняшнего матча были опубликованы в Телеграм-канале @motolkohelp. Из них можно судить о тонкой душевной организации наших стражей правопорядка.

Первый:

— …(нераборчиво) показал мне неприличный жест.

Второй:

— Придется потерпеть.

Первый:

— Осадок-то остался.