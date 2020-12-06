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Подзатыльник омоновцу и душевные переживания людей в форме. Два забавных момента Марша

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Стражи правопорядка снова не подкачали и пополнили копилку очередных мемов.

Так, в сеть попало видео, как один омоновец дает подзатыльник другому омоновцу. «Видимо, тот не бегал во всю мощь», — иронизируют пользователи. 

Также забавные переговоры силовиков во время сегодняшнего матча были опубликованы в Телеграм-канале @motolkohelp. Из них можно судить о тонкой душевной организации наших стражей правопорядка. 

Первый:

— …(нераборчиво) показал мне неприличный жест.

Второй:

— Придется потерпеть.

Первый:

— Осадок-то остался.

 
 
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Стражи правопорядка снова не подкачали и пополнили копилку очередных мемов.
 
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