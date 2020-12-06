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Пес увидел, как ест хозяйка, и стал просить греть ему корм в микроволновке
Источник материала: ОНТ
В городе Яньтай (провинция Шаньдун, Китай) лабрадор Дуодуо увидел, как его хозяйка разогревает еду в микроволновке. С тех пор пес просит женщину греть и его корм. О необычной истории
Уточняется, что животное отказывается притрагиваться к корму, если хозяйка его не подогрела. В знак возмущения собака громко лает.
В одном из опубликованных в TikTok клипов женщина разогревает в микроволновке суп с клецками. Хозяйка призывает лабрадора начать есть его корм. Однако животное отказывается притрагиваться к сухому корм, пока женщина не поставит его в микроволновку. Также хозяйка должна изобразить, что блюдо готово, издав звук «Дзынь».
Подчеркивается, что питомцу нравится не столько теплая пища, сколько сам звук работающей микроволновки.
Фото: Douyin/fxhdd2020
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В городе Яньтай (провинция Шаньдун, Китай) лабрадор Дуодуо увидел, как его хозяйка разогревает еду в микроволновке. С тех пор пес просит женщину греть и его корм. О...
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