ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пес увидел, как ест хозяйка, и стал просить греть ему корм в микроволновке

06.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пес увидел, как ест хозяйка, и стал просить греть ему корм в микроволновке

В городе Яньтай (провинция Шаньдун, Китай) лабрадор Дуодуо увидел, как его хозяйка разогревает еду в микроволновке. С тех пор пес просит женщину греть и его корм. О необычной истории рассказывает Daily Star.

Уточняется, что животное отказывается притрагиваться к корму, если хозяйка его не подогрела. В знак возмущения собака громко лает.

В одном из опубликованных в TikTok клипов женщина разогревает в микроволновке суп с клецками. Хозяйка призывает лабрадора начать есть его корм. Однако животное отказывается притрагиваться к сухому корм, пока женщина не поставит его в микроволновку. Также хозяйка должна изобразить, что блюдо готово, издав звук «Дзынь».

Подчеркивается, что питомцу нравится не столько теплая пища, сколько сам звук работающей микроволновки.

Фото: Douyin/fxhdd2020

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Яньтай (провинция Шаньдун, Китай) лабрадор Дуодуо увидел, как его хозяйка разогревает еду в микроволновке. С тех пор пес просит женщину греть и его корм. О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подзатыльник омоновцу и душевные переживания людей в форме. Два забавных момента Марша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика