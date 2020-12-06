Источник материала: ОНТ

Во Флориде бенгальский котенок накричал на свою миску с водой. Видео опубликовано на YouTube.





Дело в том, что полосатый малыш случайно поставил в миску лапку и испугался. В итоге, инцидент перерос в гневную тираду котенка. Он склонился над провинившийся посудой и принялся отчитывать ее за то, что та посмела его намочить. Миска, ожидаемо, ничего не ответила.



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