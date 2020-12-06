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Котенок накричал на свою миску с водой

06.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок накричал на свою миску с водой

Во Флориде бенгальский котенок накричал на свою миску с водой. Видео опубликовано на YouTube.


Дело в том, что полосатый малыш случайно поставил в миску лапку и испугался. В итоге, инцидент перерос в гневную тираду котенка. Он склонился над провинившийся посудой и принялся отчитывать ее за то, что та посмела его намочить. Миска, ожидаемо, ничего не ответила.
 

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Во Флориде бенгальский котенок накричал на свою миску с водой. Видео опубликовано на YouTube. Дело в том, что полосатый малыш случайно поставил в миску лапку и...
 
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