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Котенок накричал на свою миску с водой
Источник материала: ОНТ
Во Флориде бенгальский котенок накричал на свою миску с водой. Видео опубликовано на YouTube.
Дело в том, что полосатый малыш случайно поставил в миску лапку и испугался. В итоге, инцидент перерос в гневную тираду котенка. Он склонился над провинившийся посудой и принялся отчитывать ее за то, что та посмела его намочить. Миска, ожидаемо, ничего не ответила.
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Во Флориде бенгальский котенок накричал на свою миску с водой. Видео опубликовано на YouTube. Дело в том, что полосатый малыш случайно поставил в миску лапку и...
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