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Как ухаживать за зимней обувью? Несколько простых советов
Источник материала: ОНТ
Зимой обувь особенно нуждается в уходе – она контактирует с солью, грязью и разными реагентами на дороге. Это может испортить любое изделие, будь оно из кожи, замши или нубука,
Продлить срок службы зимней обуви можно, если правильно ухаживать за ней и соблюдать несколько рекомендаций.
Хорошо просушивайте обувь
Через 30-40 минут после возвращения с улицы почистите и тщательно просушите обувь. Это можно сделать с помощью специальных электрических сушилок или деревянных колодок. Если таких приспособлений нет, положите в обувь обычную бумагу.
Очищайте обувь от соли
Убрать соляные разводы с замшевой обуви или изделий из нубука можно специальной щеткой. Кожаную следует очистить сначала щеткой, а затем протереть чистой тряпкой, смоченной в уксусном растворе (1:1 уксуса и воды).
Применяйте защитные средства
Перед выходом на улицу нужно всегда использовать защитные средства. Для кожаной обуви подойдет специальный крем, для нубука и замши – пропитка, которая защищает от влаги.
ФОТО: pinterest.com
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Зимой обувь особенно нуждается в уходе – она контактирует с солью, грязью и разными реагентами на дороге. Это может испортить любое изделие, будь оно из кожи, замши...
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