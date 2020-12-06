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Как ухаживать за зимней обувью? Несколько простых советов

06.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как ухаживать за зимней обувью? Несколько простых советов

Зимой обувь особенно нуждается в уходе – она контактирует с солью, грязью и разными реагентами на дороге. Это может испортить любое изделие, будь оно из кожи, замши или нубука, пишет портал «Ридус». 

Продлить срок службы зимней обуви можно, если правильно ухаживать за ней и соблюдать несколько рекомендаций. 

Хорошо просушивайте обувь

Через 30-40 минут после возвращения с улицы почистите и тщательно просушите обувь. Это можно сделать с помощью специальных электрических сушилок или деревянных колодок. Если таких приспособлений нет,  положите в обувь обычную бумагу. 

Очищайте обувь от соли

Убрать соляные разводы с замшевой обуви или изделий из нубука можно специальной щеткой. Кожаную следует очистить сначала щеткой, а затем протереть чистой тряпкой, смоченной в уксусном растворе (1:1 уксуса и воды). 

Применяйте защитные средства

Перед выходом на улицу нужно всегда использовать защитные средства. Для кожаной обуви подойдет специальный крем, для нубука и замши – пропитка, которая защищает от влаги.

ФОТО: pinterest.com

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Зимой обувь особенно нуждается в уходе – она контактирует с солью, грязью и разными реагентами на дороге. Это может испортить любое изделие, будь оно из кожи, замши...
 
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