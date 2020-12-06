Как известно, уже более 100 дней по воскресеньям проходят несанкционированные акции протеста. Невероятные акции.









Лариса Соусь, фото радио Свобода





И это при том, что организаторов акций нет, общей точки сбора тоже нет. Марши проходят по месту жительства - во дворах.