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Задержали 79-летнюю женщину – маму Анны Соусь, а также журналистку агентства "Интерфакс-Запад"
Источник материала: Партизан
Женещины находится в Октябрьском и Заводском РУВД города
Как известно, уже более 100 дней по воскресеньям проходят несанкционированные акции протеста. Невероятные акции.
Лариса Соусь, фото радио Свобода
И это при том, что организаторов акций нет, общей точки сбора тоже нет. Марши проходят по месту жительства - во дворах.
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Женещины находится в Октябрьском и Заводском РУВД города
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