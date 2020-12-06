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Задержали 79-летнюю женщину – маму Анны Соусь, а также журналистку агентства "Интерфакс-Запад"

06.12.2020 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женещины находится в Октябрьском и Заводском РУВД города

Как известно, уже более 100 дней по воскресеньям проходят несанкционированные акции протеста. Невероятные акции. 


Лариса Соусь, фото радио Свобода 

И это при том, что организаторов акций нет, общей точки сбора тоже нет. Марши проходят по месту жительства - во дворах. 
 
 
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