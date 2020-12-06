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Российское судно не дошло до места строительства газопровода «Северный поток — 2»
Источник материала: Хартия'97
Российское судно не дошло до места строительства газопровода «Северный поток — 2»
Что об этом известно.
На субботу, 5 декабря, было запланировано возобновление строительства газопровода «Северный поток — 2». И специальная баржа «Фортуна», которая должна заниматься строительством, отправилась в этот же день к месту работ, но вскоре изменила направление движения.
Судно «Фортуна» вышло из порта Висмар, но впоследствии свернуло обратно в направлении порта, сообщает
Всего судно преодолело 26 километров от порта. По состоянию на 00:30 ночи на 6 декабря «Фортуна» до сих пор находится недалеко от Висмара.
На сайте Marinetraffic указано новое место прибытия судна – порт Ростока. Впрочем, это все еще далеко от места прокладки «Северного потока — 2».
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