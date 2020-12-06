Источник материала: Хартия'97

Дед Мороз с народом! 6.12.2020, 16:18

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Видеофакт.

На Марше в одном из районов Минска был замечен Дед Мороз. Немного новогоднего протестного настроения добавили жильцы микрорайона Сокол, пишет «Салідарнасць» .

«Дед Мороз с народом!» — скандировали они.

Со своей стороны, Дедушка Мороз пожелал взрослым смены власти, детям — свободной Беларуси, которую мы построим вместе.