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Дед Мороз с народом!
Источник материала: Хартия'97
Дед Мороз с народом!
Видеофакт.
На Марше в одном из районов Минска был замечен Дед Мороз. Немного новогоднего протестного настроения добавили жильцы микрорайона Сокол, пишет
«Дед Мороз с народом!» — скандировали они.
Со своей стороны, Дедушка Мороз пожелал взрослым смены власти, детям — свободной Беларуси, которую мы построим вместе.
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Видеофакт.
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