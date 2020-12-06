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Ученые назвали один из лучших напитков для укрепления сердца и иммунитета
Источник материала: Хартия'97
Ученые назвали один из лучших напитков для укрепления сердца и иммунитета
Польза напитка объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов.
Специалистами рекомендуется к употреблению фенхелевый чай, являющийся по их мнению одним из лучших напитков, способствующих укреплению иммунитета, улучшению функционирования сердца, пишет
Польза чай из фенхела для здоровья объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов, сообщает портал Food News. Его потребление дает выраженный очищающий эффект, стимулируя деятельность печени, почек – из организма активнее выводятся потенциально токсичные компоненты.
Данный чай – один из лучших напитков для укрепления иммунитета.
«Поддерживает здоровую функцию иммунной системы благодаря своим мощным антибактериальным, антисептическим и противогрибковым свойствам. Помогает предотвратить возникновение хронических инфекций, кашля», - рассказали эксперты.
Одним из важных преимуществ чая из фенхеля является высокое содержание калия – минерала, защищающего сердце, предотвращающего сужение сосудов. Вдобавок напиток обеспечивает организм железом и медью, важными для производства красных кровяных телец.
«Его питье уменьшает напряжение в сосудах, сокращает риск инсульта, сердечного приступа, тем самым приближая к долголетию», - резюмировали специалисты.
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Польза напитка объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов.
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