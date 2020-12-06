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Ученые назвали один из лучших напитков для укрепления сердца и иммунитета

06.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали один из лучших напитков для укрепления сердца и иммунитета

  • 6.12.2020, 16:05
  • 3,081
Ученые назвали один из лучших напитков для укрепления сердца и иммунитета
Иллюстрационное фото

Польза напитка объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов.

Специалистами рекомендуется к употреблению фенхелевый чай, являющийся по их мнению одним из лучших напитков, способствующих укреплению иммунитета, улучшению функционирования сердца, пишет healthinfo.ua.

Польза чай из фенхела для здоровья объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов, сообщает портал Food News. Его потребление дает выраженный очищающий эффект, стимулируя деятельность печени, почек – из организма активнее выводятся потенциально токсичные компоненты.

Данный чай – один из лучших напитков для укрепления иммунитета.

«Поддерживает здоровую функцию иммунной системы благодаря своим мощным антибактериальным, антисептическим и противогрибковым свойствам. Помогает предотвратить возникновение хронических инфекций, кашля», - рассказали эксперты.

Одним из важных преимуществ чая из фенхеля является высокое содержание калия – минерала, защищающего сердце, предотвращающего сужение сосудов. Вдобавок напиток обеспечивает организм железом и медью, важными для производства красных кровяных телец.

«Его питье уменьшает напряжение в сосудах, сокращает риск инсульта, сердечного приступа, тем самым приближая к долголетию», - резюмировали специалисты.

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Польза напитка объясняется высокой концентрацией витаминов, антиоксидантных веществ и минералов.
 
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