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Огромная колонна прошла Маршем в Заводском районе Минска
Источник материала: Хартия'97
Огромная колонна прошла Маршем в Заводском районе Минска
Микрорайон «Шарики» стал бело-красно-белым.
В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.
Огромная колонна прошла Маршем в Заводском районе Минска, так называемых «Шариках». Видео опубликовал телеграм-канал
Следить за событиями протестного Марша в Беларуси
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Микрорайон «Шарики» стал бело-красно-белым.
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