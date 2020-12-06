Источник материала: Хартия'97

Огромная колонна прошла Маршем в Заводском районе Минска 1 6.12.2020, 15:50

4,014

Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2020/12/1607261584487662.jpg">

Микрорайон «Шарики» стал бело-красно-белым.

В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.

Огромная колонна прошла Маршем в Заводском районе Минска, так называемых «Шариках». Видео опубликовал телеграм-канал «Нашей нивы» .

Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .