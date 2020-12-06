«Власть» придумала новую тактику для разгона протеста, но она не сработала. Как в Минске снова проиграли «лукашисты»

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске и по всей Беларуси состоялся традиционный воскресный марш. Как и две предыдущие недели, беларусы выходили гулять вместе со своими соседями. А вот «власть» решила придумать что-то новенькое. Рассказываем о самом главном.

С самого утра в Минск начали стягивать автозаки и силовиков. Была оцеплена Октябрьская площадь, около Стелы тоже появились ограждения. Около 11:30 закрыли центральные станции метро. Впрочем, ничего нового.

Но! В то же время стали появляться сообщения, что в стране перестал работать телеграм. Действительно, мессенджер дал в Беларуси сбой.

Но вот мобильный интернет, который всегда по воскресенья отключали еще утром, продолжал работать.

Около 12:00 силовики ушли с Октябрьской площади, со Стелы тоже сняли оцепление. В 12:30 открыли все станции метро. То есть центр был «чист». Да и мобильный интернет работал, что позволяло установить VPN и прокси и свободно пользоваться телеграмом.

И начался марш.

Уже около 13:30 стали появляться сообщения, что телеграм в Беларуси ожил. При этом также работал и интернет.

Что делали силовики: как и в прошлое воскресенье, пытались зачистить районы, пока в других люди шли маршем. Особое «внимание» уделили Востоку и Уручью. Но и в других дворах были разгоны.

Люди расходились и собирались в колонны раз за разом.

А силовики, кажется, просто устали бегать.

Около 15:00 в Минске и по всей Беларуси начались проблемы с интернетом – и домашним, и мобильным. Но они продлились буквально 15-20 минут.



Всего к 16:00 по информации «Весны» задержано 53 человека. Их имена можно найти на сайте правозащитного центра .