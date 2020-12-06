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«Власть» придумала новую тактику для разгона протеста, но она не сработала. Как в Минске снова проиграли «лукашисты»

06.12.2020 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске и по всей Беларуси состоялся традиционный воскресный марш. Как и две предыдущие недели, беларусы выходили гулять вместе со своими соседями. А вот «власть» решила придумать что-то новенькое. Рассказываем о самом главном. 

С самого утра в Минск начали стягивать автозаки и силовиков. Была оцеплена Октябрьская площадь, около Стелы тоже появились ограждения. Около 11:30 закрыли центральные станции метро. Впрочем, ничего нового. 

Но! В то же время стали появляться сообщения, что в стране перестал работать телеграм. Действительно, мессенджер дал в Беларуси сбой. 

Но вот мобильный интернет, который всегда по воскресенья отключали еще утром, продолжал работать. 

Около 12:00 силовики ушли с Октябрьской площади, со Стелы тоже сняли оцепление. В 12:30 открыли все станции метро. То есть центр был «чист». Да и мобильный интернет работал, что позволяло установить VPN и прокси и свободно пользоваться телеграмом. 

И начался марш. 

 

Уже около 13:30 стали появляться сообщения, что телеграм в Беларуси ожил. При этом также работал и интернет. 

Что делали силовики: как и в прошлое воскресенье, пытались зачистить районы, пока в других люди шли маршем. Особое «внимание» уделили Востоку и Уручью. Но и в других дворах были разгоны. 

Люди расходились и собирались в колонны раз за разом. 

А силовики, кажется, просто устали бегать. 

Около 15:00 в Минске и по всей Беларуси начались проблемы с интернетом – и домашним, и мобильным. Но они продлились буквально 15-20 минут. 
 

Всего к 16:00 по информации «Весны» задержано 53 человека. Их имена можно найти на сайте правозащитного центра

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске и по всей Беларуси состоялся традиционный воскресный марш. Как и две предыдущие недели, беларусы выходили гулять вместе со своими соседями. А вот...
 
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