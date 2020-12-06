ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно на переходе легковушка сбила пешехода. Мужчина в реанимации

06.12.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 6 декабря в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 35-летний водитель Proton ехал по проспекту Клецкова в направлении улицы Славинского и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу 56-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Российское судно не дошло до места строительства газопровода «Северный поток — 2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика