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В Гродно на переходе легковушка сбила пешехода. Мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пешеход получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 6 декабря в Гродно. Об этом
По информации инспекторов, 35-летний водитель Proton ехал по проспекту Клецкова в направлении улицы Славинского и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу 56-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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