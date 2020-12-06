В Гродно на переходе легковушка сбила пешехода. Мужчина в реанимации

Источник материала: Tut.by

Пешеход получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла ночью 6 декабря в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 35-летний водитель Proton ехал по проспекту Клецкова в направлении улицы Славинского и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу 56-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.