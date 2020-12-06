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Больше 40 лет на рынке: выпущен 400-тысячный внедорожник Mercedes G-класса

06.12.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн Daimler сообщил о выпуске на заводе Magna Steyr в австрийском Граце 400-тысячного экземпляра внедорожника G-класса. Такого показателя удалось достичь за все время производства «Гелендвагена» с 1979 года.


Напомним, что планку в 300 тысяч внедорожников удалось преодолеть летом 2017 года, а ведь в былые годы эти автомобили расходились не так бодро. Юбилейным стал дизельный G400 d, окрашенный в красный цвет — любопытно, что покупателем данного экземпляра стал неназванный поклонник мерседесовского вездехода, проживающий в Рейнской области и у которого, как сообщает пресс-служба Daimler, уже есть около 20 различных «Гелендвагенов».

Внедорожник Mercedes дебютировал на рынке весной 1979 года с четырьмя вариантами двигателей на выбор (мощностью от 72 до 156 л.с.). Нынешнее поколение G-класса производится с 2018 года, а последняя модернизация была проведена летом этого года, когда внедорожнику улучшили оснащение и пересмотрели моторную гамму. В ближайшее время в гамме G-класса ожидается новая экстремальная версия 4x42 с портальными осями, также в планах Mercedes значится выпуск электрической модификации внедорожника.

 
 
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Концерн Daimler сообщил о выпуске 400-тысячного экземпляра внедорожника G-класса. Такого показателя удалось достичь за все время производства «Гелендвагена» с 1979 года.
 
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