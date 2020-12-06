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Больше 40 лет на рынке: выпущен 400-тысячный внедорожник Mercedes G-класса
Источник материала: Tut.by
Концерн Daimler сообщил о выпуске на заводе Magna Steyr в австрийском Граце 400-тысячного экземпляра внедорожника G-класса. Такого показателя удалось достичь за все время производства «Гелендвагена» с 1979 года.
Напомним, что планку в
Внедорожник Mercedes дебютировал на рынке весной 1979 года с четырьмя вариантами двигателей на выбор (мощностью от 72 до 156 л.с.). Нынешнее поколение
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Концерн Daimler сообщил о выпуске 400-тысячного экземпляра внедорожника G-класса. Такого показателя удалось достичь за все время производства «Гелендвагена» с 1979 года.
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