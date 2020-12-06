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В Барановичах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Объявлен план «Перехват»

06.12.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места ДТП скрылся, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 5 декабря, около 21.30, на улице Профессиональной. Здесь неустановленный автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель скрылся.

В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, объявлен план «Перехват».

 
 
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Происшествие случилось 5 декабря, около 21.30, на улице Профессиональной.
 
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