В Барановичах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Объявлен план «Перехват»

Источник материала: Tut.by

В Барановичах пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места ДТП скрылся, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 5 декабря, около 21.30, на улице Профессиональной. Здесь неустановленный автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель скрылся.

В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, объявлен план «Перехват».