|
В Барановичах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Объявлен план «Перехват»
Источник материала: Tut.by
В Барановичах пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места ДТП скрылся, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 5 декабря, около 21.30, на улице Профессиональной. Здесь неустановленный автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель скрылся.
В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, объявлен план «Перехват».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 5 декабря, около 21.30, на улице Профессиональной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)