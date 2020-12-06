Белорусские биатлонисты стали 11-ми в эстафете

Источник материала: Tut.by

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 11-е место на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Дарья Бурякина

Никита Лобастов отлично прошел свой этап, передав эстафету вторым всего в 0,3 секунды от команды Норвегии.

Увы, закрепить успех партнерам Лобастова не удалось. Сергей Бочарников, Максим Воробей и Антон Смольский пробежали по штрафному кругу, что не позволило попасть в первую десятку.

Победу же одержала команда Норвегии (Лагрейд, Кристиансен, Т. Бё, Й. Бё). Вторыми стали шведы (Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон). Бронза в активе сборной Германии (Лессер, Реес, Пайффер, Долль).